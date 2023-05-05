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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

 

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ثلاث محاولات لتهريب كميات من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها في نفس التوقيت لركاب يحملون جوازات سفر أجنبية، وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط الطيران الفرنسية القادمة من باريس، حيث انكر الركاب الثلاثة حوزتهم لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

تم ضبط الراكب الأول بواسطة كل من أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية و كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة و مصطفي حامد في التفتيش اليدوي تحت اشراف عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

بينما تم ضبط الراكب الثاني بواسطة محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية و عبد الله شحاته مأمور الجمرك ومحمد موافي من إدارة الفحص بالأشعة و محمود مصطفي محمد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، تحت اشراف عمرو عطية الدسوقي.

وتم ضبط الراكب الثالث بواسطة كل من محمود أحمد عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية و حسام عبد العال مأمور الجمرك و محمد موافي من إدارة الفحص بالأشعة، و احمد محمد فتحي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، تحت اشراف أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على الصالة. شاركت في الضبط دينا حسن مأمور الجمرك حيث بلغ إجمالي مضبوطات كل من الراكب الاول ٣٤٣ عبوة، والراكب الثاني ٩٥٠ عبوة والراكب الثالث ٥٤٤ عبوة  بإجمالي ١٨٣٧ عبوة سجائر الكترونية ومستلزماتها للركاب الثلاثة.

امر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

مطار القاهرة جمارك السجائر الالكترونية

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