عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر السجائر الرسمي في مصر.. تفاصيل

سعر السجائر في مصر
سعر السجائر في مصر

ارتفعت أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر نظرا لزيادة مدخلات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ.

وعلى المستوى المحلي رفعت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، عملاق صناعة التبغ في أفريقيا أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر خلال مارس الماضي وأبريل الجاري.

txt

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

txt

بعد رفع الأسعار..الشرقية للدخان تبحث عن طرق مبتكرة لتأمين توريد المواد الخام

 

خلال السطور التالية نستعرض أسعار السجائر المحلية قبل بعد الزيادة..

ارتفعت سعر كليوباترا بوكس 10" من 13 نحو 15جنيها.


ارتفع سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 إلى 23 جنيها.


ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين من 21 الى 23جنيهاً.


ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت)  من 22 إلى  24 جنيها.

 

ارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 22 الي  24 جنيها.


ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 23 إلى  24 جنيها.


وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر)  من 23 إلى 24جنيها.


وارتفعت سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال من 33  الي 35 جنيها.

 

استقر سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) عند 24 جنيها.

 

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.


وسجلت ماتوسيان سوبر 24 جنيها.

 

وعلى مستوي السجائر الأجنبية، رفعت "فيليب موريس مصر" ثاني منتج للسجائر في مصر  منتجاتها من التبغ المسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit” و"Marlboro" و"L&M" بجميع أنواعها.


وجاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر بعد الزيادة كالتالي:

سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 54 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 44 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 39 جنيها للعبوة.

أسعار التبغ المسخن

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 48 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.


 

السجائر الشركة الشرقية السجائر المحلية التبغ اسعار السجائر الأجنبية فيليب موريس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

ترشيحاتنا

محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب وعن قيمة العيدية التي كان يحصل عليها قديما

وصول طائرة عسكرية ألمانية على متنها 101 شخص من السودان

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

موعد صرف معاش شهر مايو.. استعدادات مكثفة

الجرجير.. نبات يقوي العظام والأسنان وينقي الدم من السموم

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 24-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ