سعر السجائر الرسمي في مصر.. تفاصيل

ارتفعت أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر نظرا لزيادة مدخلات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ.

وعلى المستوى المحلي رفعت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، عملاق صناعة التبغ في أفريقيا أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر خلال مارس الماضي وأبريل الجاري.

خلال السطور التالية نستعرض أسعار السجائر المحلية قبل بعد الزيادة..

ارتفعت سعر كليوباترا بوكس 10" من 13 نحو 15جنيها.



ارتفع سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 إلى 23 جنيها.



ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين من 21 الى 23جنيهاً.



ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 22 إلى 24 جنيها.

ارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 22 الي 24 جنيها.



ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 23 إلى 24 جنيها.



وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 23 إلى 24جنيها.



وارتفعت سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال من 33 الي 35 جنيها.

استقر سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) عند 24 جنيها.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.



وسجلت ماتوسيان سوبر 24 جنيها.

وعلى مستوي السجائر الأجنبية، رفعت "فيليب موريس مصر" ثاني منتج للسجائر في مصر منتجاتها من التبغ المسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit” و"Marlboro" و"L&M" بجميع أنواعها.



وجاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر بعد الزيادة كالتالي:

سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 54 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 44 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 39 جنيها للعبوة.

أسعار التبغ المسخن

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 48 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.



