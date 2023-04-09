للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

أعلنت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، تطبيق أسعار جديدة على صنفي سجائر من منتجات الشركة اعتباراً من أمس السبت.

واوضحت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنه سيتم رفع سعر علبة سجائر كل من فايسروي وبال مال عبوة (20) إلى 35 جنيها بزيادة جنيهين.

وفي الأول من أبريل اعتمد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك، حيث رفعت الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر.

وتراوحت الزيادة للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، ليصبح سعر (بوكس 10) 15 جنيها، كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها، بوسطن/بلومنت 24 جنيه، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها، كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها، ومونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها، كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.

قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)،في تصريحات صحفية سابقة إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الشركة منذ فترة طويلة، وان الارتفاع المتزايد والمستمر لكافة مدخلات الإنتاج، والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ أدى إلى زيادة أسعار المنتجات.

تابع: قرار الشركة برفع أسعار المنتجات جاء بعد دراسة طويلة، لمواجهة تغير بنود التكلفة والتي ترتبط بسعر الصرف، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس على الضرائب التي تقوم الشركة بدفعها، وأنه يجري حاليا العمل على دراسة الأثر المالي والضريبي للزيادة الأخيرة.