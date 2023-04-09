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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-4-2023

دواجن بيضاء -صورة
دواجن بيضاء -صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، الاحد 9-4-2023، فيما استقر سعر الكتكوت اليوم متراوحا بين 6 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر الكتكوت اليوم الاحد 9-4-2023 الثامن عشر من رمضان، وتراوح سعر الكتكوت عمر يوم واحد بين 6 و8 جنيهات، بعد أن وصل إلى 30 جنيها في وقت سابق.

بدأ سعر الدواجن سلسلة من التراجعات، مع دخول شهر رمضان، وأسعار الدواجن اليوم ، شهدت تراجعا جديدا مواصلة تراجعات الأيام الماضية.

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سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم  70 جنيها للكيلو في المزرعة ووصلت الدواجن البيضاء الامهات إلى 59 جنيها للكيلو.

قال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إن 80% من تكلفة الإنتاج "أعلاف"، لافتا إلى أن سعر طن الفول الصويا وصل 40 ألف جنيه وطن الذرة 20 ألف".

وناشد الزيني، مجلس الوزراء والجهات المعنية بعقد اجتماع عاجل لحل الأزمة، مشيرا إلى أن 40% من منتجى الدواجن عزفوا عن التربية والإنتاج.  

 

أسعار الدواجن اليوم

وانخفض  سعر الدواجن  بنحو 18 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر وصلت له بداية العام الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدواجن اليوم الاحد 9-4-2023، في الأسواق ضمن نشرته الخدمية، التي قدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد وصلت إلى 70 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 77 و80 جنيهًا للكيلو. 



أسعار الدواجن البرازيلي اليوم


سعر الفرخة بـ 71.5 جنيه لوزن الـ كيلو و100 جرام، مما يعني أن الكيلو الوحد وصل إلى  65 جنيها.
سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.


سعر الدواجن اليوم


سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 70 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو  77 و80 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.



سعر الدواجن للمستهلك


ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 59 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 66 جنيهًا للكيلو.
 

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك


سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 87و 90 جنيهًا تقريبًا.



سعر الدواجن اليوم في مصر


تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين  77 و82 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 170 و 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 58 و62 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 35 و40 جنيهًا للكيلو.
 


أسعار البيض اليوم


سجل سعر البيض الأبيض اليوم الاحد 101 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 108جنيهًا تقريبًا للطبق.

وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر”  101 في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيها.

واستقر سعر البيض البلدي اليوم  إلى 104 جنيهات  اليوم الاحد ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 110و115  جنيهاً للطبق.

 

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