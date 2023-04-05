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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعائد تنافسي.. بنك ناصر يطرح شهادة ادخار جديدة تصرف شهريًا

صدى البلد

أعل  بنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة جديدة تحت مسمى "حياة كريمة" بعائد تنافسي لمدة 3 سنوات، بالتنسيق بين البنك وبين مؤسسة حياة كريمة، سيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع

طرح شهادات جديدة 

وتم رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و 17.5% يصرف العائد شهريا.

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ليكن سعر الفائدة مساوياً للأسعار السائدة في الأسواق، ويتم إعطاء اختيارات المتبرع، إما أن يتبرع بكامل العائد أو نصف العائد لعمل الخير، بحسب تصريحات محمد عبد العزيز مستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
 

كما أن البنك قرر رفع العائد علي شهادة رد الجميل لكبار السن فوق سن 60 عامًا ذات آجال 3 سنوات ليصبح 19.25% و17.75% شهريا وتبدأ قيمة الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

 

وبنك ناصر هو البنك الاجتماعي الوحيد الموجود في  مصر  هدفه استثماري واجتماعي، فهناك استثمار فى الخير من خلال المشروعات المختلفة بجانب المنتجات البنكية والمصرفية ومشروع مستورة الذى يعد أول مشروع اقراض متناهي الصغر.

 

شهادات بنك مصر 

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادتين جديدتين الأحد الماضي 2-4-2023، بفائدة ١٩٪؜ ثابت و ٢٢٪؜ متناقص؛ شهادتين ٣ سنوات.

شهادات ادخار البنك الزراعي المصري 

وأعلن البنك الزراعي المصري طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات  بعائد 19% يصرف شهريا وبعائد 19.5 في المائة يصرف سنويًا.

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