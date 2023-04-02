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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

صدى البلد

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادتين جديدتين اليوم الأحد 2-4-2023، بفائدة ١٩٪؜ ثابت و ٢٢٪؜ متناقص؛ شهادتين ٣ سنوات.

 

شهادات البنك الأهلي المصري

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى و يصرف العائد شهريا.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها

 

الاقتراض

 

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع للبنكين.
  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

 

الاسترداد

 

  • لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
  • يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

 

مميزات أخرى

  • ثابت طوال مدة الشهادة
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
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شهادات بنك مصر 

وعن الشهادة الثانية، فقدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

الاقتراض

 

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي  فروع البنكين
  • يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

 

الاسترداد

 

  • لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
  • يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

 

مميزات اخري

  • ثابت طوال مدة الشهادة
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

طرح شهادات جديدة

 يعكس طرح الشهادات الجديدة، الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الاسواق فى ظل المتغيرات الدولية و المحلية و سياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

 

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