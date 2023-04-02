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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 2-4-2023

أسماك
أسماك

استقرت أسعار الأسماك في الأسواق لليوم الحادي عشر على التوالي، اليوم الأحد 2-4-2023، على مستوى جميع الأنواع وفقا لآخر تحديث صادر عن سوق العبور.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2023،  ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وسجل سعر السمك البلطي اليوم 62 و68 جنيها للممتاز، في الجملة ليصل إلى المستهلك ما بين 68 و75 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي اليوم "2" ما بين 56 و60 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بـ نحو 65 جنيها للكيلو.

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تراوح سعر السمك البوري اليوم “1” اليوم الاحد 2-4-2023، بين 72 و82 جنيها ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 84 و92 جنيها للكيلو.
 

 

أسعار السمك اليوم 


سعر السمك المكرونة اليوم "الخليجي" تراوح بين 45 و65 جنيها للكيلو.


سعر السمط المكرونة اليوم "السويسي" 62 و110 جنيهات.

 

سعر الجمبري اليوم 


سعر الجمبري الجامبو اليوم تراوح بين 380 و450 جنيها للكيلو.
سعر الجمبري 1 تراوح بين 280 و360 جنيها للكيلو.
سعر الجمبري 2 تراوح بين 170 و260 جنيها.
سعر السمك البوري اليوم "2" تراوح بين 40 و66 جنيها.

 

سعر الأسماك في سوق العبور


تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم 20 و45 جنيها في الجملة .
وسجل سمك الفيليه البلطي بين 30 و170 جنيها في الجملة.
وقشر بياض تراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو.
بياض أملس 1 بلدي تراوح بين 60 و100 جنيه.
بياض أملس 2 "خليجي- بحيرة ناصر- مزارع) تراوح بين 30 و50 جنيها.

 

سعر الأسماك اليوم


قراميط - شيلان تراوح بين 10 إلى 20 جنيها.
تراوح سعر الثعابين اليوم بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو .
برانس اسكندراني تراوح بين 62 و110 جنيهات.
سعر السمك الموسي اليوم ترواح بين 160 و250 جنيها.
سعر الكابوريا اليوم سجل 83 جنيها للكيلو.
سعر السمك المرجان 1 تراوح بين 52 و60 جنيها.

 

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