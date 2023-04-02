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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد بـ أسعار الدواجن في أول أيام تعاملات الأسبوع

دواجن وبيض
دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم، استقر سعر الكتكوت اليوم الاحد 2-4-2023 الحادي عشر من رمضان، وتراوح سعر الكتكوت عمر يوم واحد بين 10 و12 جنيها، بعد أن وصل إلى 30 جنيها في وقت سابق.

بدأ سعر الدواجن سلسة من الترجعات، مع دخول شهر رمضان، وأسعار الدواجن اليوم ، شهدت استقرارًا نسبيًا على تراجعات الأيام الماضية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم  70 جنيها للكيلو في المزرعة و استقرت الدواجن البيضاء الامهات عند 59 جنيها للكيلو.

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من جانبه، أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن أزمة الدواجن لن تعود، وما حدث أزمة عابرة، وهناك انخفاضات فى الأسعار.

وأشار رئيس دواجن الجيزة إلى أن هناك إفراجات عن دواجن برازيلي، وهذه ستكون آخر شحنة تدخل السوق المصرية، بعد قيامها بعمل توازن في السوق الفترة الماضية.

وقال سامح السيد في تصريحات تلفزيونية، إن الدولة لديها كمية من الأعلاف تكفي لـ6 شهور، والمعروض زاد بقيمة 3.5 مليون دجاجة  بالأسواق، وهذا سبب خفض الأسعار الآن بعد الأزمة الشهر الماضي.

 

سعر الدواجن اليوم

وانخفض  سعر الدواجن  بنحو 18 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر وصلت له بداية العام الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدواجن اليوم الاحد 2-4-2023، في الأسواق ضمن نشرته الخدمية، التي قدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد وصلت إلى 70 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 77 و80 جنيهًا للكيلو. 



أسعار الدواجن البرازيلي اليوم


سعر الفرخة بـ 71.5 جنيه لوزن الـ كيلو و100 جرام.
سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.


سعر الدواجن اليوم


سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 70 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو  77 و80 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.



سعر الدواجن للمستهلك


ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 59 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 66 جنيهًا للكيلو.
 

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك


سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 87و 90 جنيهًا تقريبًا.



سعر الدواجن اليوم في مصر


تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين  77 و82 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 170 و 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 58 و62 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 35 و40 جنيهًا للكيلو.
 


أسعار البيض اليوم


وتراجعت سعر البيض الأبيض اليوم الاحد  مقارنة بأسعار الخميس نهاية الاسبوع الماضي بنحو 7 جنيهات تقريبا، ومسجلا 89 مقارنة بـ 96 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 99 جنيهًا تقريبًا للطبق.

وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر”  96 مقارنة بـ  103 جنيهات في المزرعة الاسبوع الماضي ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم  إلى 104 جنيهات مقارنة بـ 109 جنيهات الاسبوع الماضي ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهاً للطبق.

 

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