بعد زيادة السولار.. التنمية المحلية تكشف مقدار زيادة التعريفة حسب المسافة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، أنه عقب قرار زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وجهت التنمية المحلية بضبط ومراقبة تعريفة ركوب السيارات.

وكشف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة” أنه تم زيادة تعريفة الركوب بمقدار نصف جنيه للمسافة 40 كيلو أو قل، وزياده جنيه للمسافة أكبر من 40 كيلو.

قيمة الزيادة

وأكد المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية أن قيمة الزيادة فى تعريفة الركوب بين المحافظات لا تتجاوز 10% من القيمة التى كانت تدفع قبل قرار زيادة السولار.