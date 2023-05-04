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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

أجرة المواصلات وتعريفة
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، صباح اليوم، عن إجراء تعديلات في تعريفة ركوب السيرفيس والنقل العام والأقاليم، وذلك في ضوء قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل سعر السولار، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب جديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، مع مراعاة المسافة التي يقطعها كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

وتم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين، مشيرا إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز 1 جنيه للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم.

زيادة بين 50 قرشا و 1 جنيه لخطوط النقل العام

أما بالنسبة لأجرة النقل النقل العام، فقد زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و 1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10% .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

بعد تعديلها.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمواقف القليوبية

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تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام بالقاهرة

وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

أرقام الشكاوى ضد السائقين

محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
أجرة المواصلات وتعريفة الركوب الجديدة في القاهرة للسرفيس والنقل العام
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زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

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