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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد قرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة 10%

محافظ الاقصر يعتمد
محافظ الاقصر يعتمد قرار لجنة الإشراف علي المواقف بزيادة تعري

اعتمد المستشار  مصطفي ألهم محافظ الاقصر قرار لجنة الإشراف علي المواقف  الخاص بزيادة  تعريفة الركوب بنسبة ١٠%. 

واجتمعت لجنة الإشراف علي المواقف برئاسة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر  وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة  وتضم مرور الاقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والتموين.

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وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والاجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة ١٠% .

وتم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع ادارة مرور الأقصر ومباحث المرور والادارة العامة للمواقف بالعمل علي الزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة 
وتكليف مرور الاقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات  وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة ، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية. 
وتم توجيه ادارة مرور الاقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ اسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.

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