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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات الجلسة النقاشية "المرأة العربية.. تمكين وإنجاز" |صور

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات الجلسة النقاشية "المرأة العرب

شهد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات الحلقة النقاشية "المرأة العربية، تمكين وإنجاز بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل"، برعاية جامعة الأقصر ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة مشوار التنموية. 

ويأتي ذلك على هامش فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، بمشاركة 10 دول، بحضور الدكتور صلاح الجعفراوى منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للإعمال الخيرية والإنسانية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، وعمداء كليات جامعة الأقصر، وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، والأمهات المكرمات من الدول الأخرى.

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ورحب رئيس الجامعة بالضيوف، موجهًا الشكر لكل المساهمين في تنظيم مثل هذا اللقاءات، ضمن فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية،  مؤكدًا أن جامعة الأقصر ستظل حاضنة للفعاليات المساهمة في دعم المرأة والتي هي أساس المجتمع، كما ستظل منبرًا لتواصل الندوات النقاشية بما يسهم في دعم المجتمع والارتقاء به.

تضمنت الحلقة النقاشية عدة محاور، وهي: الصورة النمطية للمرأة العربية كما تعكسها وسائل الإعلام، تغيير وتنقية الموروث الشعبي لدى المرأة العربية، تنمية الأسرة العربية  في ظل الصراعات الإقليمية، والدولية الراهنة، والتجارب الناجحة في الدول العربية لحماية ودعم حقوق المرأة "اجتماعيًا، وثقافيًا، وقانونيًا واقتصاديًا"، والمرأة العربية في مراكز دعم اتخاذ القرار "التحديات والطموحات"، والمحور الأخير: التمكين الاقتصادي للأمهات تجربة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة.

وشارك بالحلقة كل من د. أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، ود. نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ود. سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة سوهاج، ود. هاجر خنفير أستاذة مساعد في اختصاص الحضارة العربية والنوع الاجتماعي بالجمهورية التونسية، وأدارت الحلقة النقاشية الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة.

وأشارت د. أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية،  في كلمتها، إلى أن صورة المرأة في وسائل الإعلام،  سواء كانت عنصرًا فاعلًا أو هي الموضوع، فهناك تطور كمي ونوعي، لافتة  أن الدراما العربية في السنوات الأخيرة التزمت بقضية المرأة.
وأكدت أنه كلما تم الاهتمام بجدية بقضية المرأة،  ساهم ذلك في  تصحيح مسار الأسرة وتطويرها، مما يدعم تحقيق الطموحات العربية في منح المرأة مكانتها.

فيما أوضحت د. نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، أن ميدان دراسات المرأة يمتد ويتوسع أمام قصاياها، وتحدياتها، وطموحاتها، مسيرة إلى أن ذلك يتطلب ممن يقوموا عليه، التحلي بروح الجد، والمثابرة ويشترط التعاطي مع هذا الحقل؛ التحلل من الأوهام التي سيطرت على عقول المتصدين لحل قضايا المرأة،  حينما حاولوا  تبني قواعد تنتج نسوخًا تثير الدهشة والحسرة، وتعكس فقدان الثقة الحقيقية بديننا، وعقيدتنا، وتاريخنا وحضارتنا، لافتة إلى أن تاريخ المرأة العربية، والوقوف على النماذج المضيئة فيه، هو قلب المشروع الإصلاحي للمرأة ، والذي يرمي إلى إنصافها إنصاف ينطلق من الفهم الصحيح والفقه السديد لموقف الشريعة القويم.
وفي ختام الحلقة النقاشية، تم تكريم عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات، ممن ساهموا في نجاح فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية.

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