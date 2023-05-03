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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق المؤتمر الأول لكلية الطب بجامعة الأقصر

جامعة الأقصر تدعو
جامعة الأقصر تدعو جميع الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

دعت جامعة الأقصر جميع أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية، وجميع أطباء الصعيد والأقصر، لحضور والمشاركة في المؤتمر الأول لكلية الطب بجامعة الأقصر، تحت عنوان “الجديد في التعليم الطبي وممارسته”، الذي ينطلق غداً، الخميس 4 مايو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبرئاسة  الدكتور حمدي حسين رئيس، رئيس جامعة الأقصر.

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ويعقد المؤتمر في المبنى الجديد لكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة،  بمشاركة كوكبة من كبار العلماء والأطباء، من بينهم الدكتورة نادية بدراوي، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، رئيسة Trump بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وجدى طلعت، أستاذ بكلية الطب بجامعة قناة السويس، رئيس الجمعية المصرية للتعليم الطبي، والدكتور أحمد شقير، مدير مركز غنيم للكلى سابقاً، الحاصل على جائزة النيل، وعدد  من كبار العلماء والأطباء في مصر والشرق الأوسط.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الكلية انتهت من التجهيزات اللازمة لمعرض الشركات والتجهيزات الطبية المقرر إقامته بالتزامن مع فعاليات المؤتمر.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أن المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الطب البشري يعد أكبر حدث طبي بجامعة الأقصر، ويقدم جرعة علمية غير مسبوقة لجميع الأطباء علي في الأقصر والصعيد وجميع أنحاء الجمهورية.

ويتضمن المؤتمر تقديم برامج علمية حديثة؛ من خلال استضافة كوكبة من أساتذة كليات الطب بعدة جامعات مختلفة.

كما يقدم بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأقصر، محتوى علميا عن بعض المواضيع الطبية الهامة.

ويهدف المؤتمر الأول لكلية الطب بجامعة الأقصر؛ إلى تقديم كل ماهو حديث ومفيد في طرق وأساليب التعليم الطبي وممارسته، للأطباء والطلاب بالكلية.

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