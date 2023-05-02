ندوة ضمن مبادرة "رفقا بالقوارير" بالوحدة المحلية بالنمسا جنوب الأقصر

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بقيادة رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ندوة ضمن مبادرة ( رفقا بالقوارير ) بالوحدة المحلية بالنمسا، وذلك بحضور الدكتور احمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية، وبمشاركة إدارة أوقاف إسنا ووحدة التضامن بالنمسا والمكتبة الثقافية بالنمسا.



وخلال الندوة، ألقي الشيخ أحمد الطيب سليم رئيس قسم شئون القرآن والارشاد محاضرة تحدث فيها عن العنف ضد المرأة، كما حاضر الشيخ حمادة محمد نصر إمام وخطيب بالأوقاف وتحدث عن "لا لختان الاناث"، وتحدث "كامل على نور" عن الزواج المبكر، وذلك بحضور عدد ٥٠ من الأهالي ومنسقي وحدة السكان.

وتقوم الوحدة الفرعية للسكان بإسنا بمتابعة وتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر في تنفيذ الأنشطة والمبادرات المختلفة طبقا لرصد المشكلات من خلال منسقي وحدة السكان وجمع البيانات المتاحة من خلال مراكز المعلومات بالمحافظة والادارات المختلفة.