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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يفتتح الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بإسنا

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر يفتتح الصالة المغطاة لل

افتتح اليوم  الثلاثاء الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمدينة إسنا بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجديد من قبل هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر.

 كان في استقباله هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني ومحسن أحمد مدير إدارة اسنا التعليمية.

   

 تفقد خالد جوانب وغرفات الصالة المغطاة والتي أعدت  لتتيح ممارسة العديد من الرياضات، كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، وكذلك تنس الطاولة و كمال الأجسام، والتي تتجاوز مساحتها ١٩٠٠ متر تقريباً.

  

  أبدى خالد شديد إعجابه بالصالة المغطاة لتكون متنفساً مشروعاً لطاقات أبنائنا وبناتنا الطلاب والمجتمع المدني ككل، ووعد ببذل المزيد من الجهد والسعي لأن تتوافر مثل هذه الصالات في كل إدارة.

   

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 شمل حفل الافتتاح العديد من الاستعراضات والفقرات الفنية وذلك بعد الافتتاح بتلاوة من القرآن الكريم، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

 

  وتم تقديم الدرع التذكارية لوكيل تعليم الأقصر ووكيل المديرية ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم الفني وذلك لدعمهم ومتابعتهم المستمرة لأعمال الصيانة.

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الأقصر إدارة إسنا التعليمية الأبنية التعليمية التربية والتعليم الإفتتاح الصالة المغطاة هيئة الأبنية التعليمية مدينة إسنا

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