رياضة الأقصر تنفذ ندوات عن التوعية الأسرية بمراكز الشباب

نفذت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ندوة عن التوعية الأسرية بمركز شباب الصعايدة التابع لادارة شباب الزينية ، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب وبحضور 30 عضو من اعضاء المركز .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، وتوجيهات صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر.

وقامت الدكتورة صفاء علي يوسف من جامعة الأقصر بإدارة الندوة والتي تهدف الي تعزيز الترابط الاسري والتوعية المجتمعية السليمة ومواجهة ظاهرة التفكك الاسري التي تهدد أمن واستقرار المجتمع والتمسك بمبادئ المجتمع المصري التي تهدف الي غرس المفاهيم الصحيحة لتكوين أسرة متماسكة ومجتمع خالي من التطرف.

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و جيهان عبده مدير ادارة تنمية الشباب و محمد فتحي مدير ادارة شباب الزينية و نيفين عبد المسيح مشرف اندية الفتاة والمرأة.