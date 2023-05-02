البدء في رصف الطريق الغربي بمدينة إسنا جنوب الأقصر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه فى إطار المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز ، وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة بقنا ، جار البدء فى تنفيذ أعمال مشروع رصف طريق إسنا- السباعية الزراعي الغربي السريع بطول حوالي 23 كم بداية من كوبري المشابك شمالاً وحتى ترعة ناصر جنوباً ( كمين السباعية ) وذلك ضمن مبادرة ( حياة كريمة ).

وعلى هامش المشروع، عقد اجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة سير تنفيذ المشروع، وذلك بحضور كلا من المهندسة صباح منصور، و عبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا ، و الشركة المصرية للاتصالات، ومسئول مشروعات الكهرباء بجهاز التعمير ومسئول الهيئة العامة للطرق والكباري ومسئول ادارة التخطيط .

وشدد رئيس المركز على الجهات المختصة للمشروع بضرورة التأكد من انتهاء جميع المرافق بالطريق قبل البدء في الرصف.

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