إزالة 15 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالقرنة غرب الأقصر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ21 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

كما تأتي هذه الأعمال بناء علي توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

في هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة حسام محمدين مهران رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعد بالبناء علي أراضي أملاك دولة بمساحة ٢700 متر مربع، و4 حالات تعدى بالزراعة بمساحة 1350 متر مربع، وحالة تعدي في المهد بدون ترخيص مباني بمساحة 20 متر.

وشارك في الحملة كلا من اللواء أيمن والي مساعد مدير الأمن لقطاع الغرب، والمقدم أحمد صبحي نائب المأمور، وحجازي النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، بالتنسيق مع كلا من سكرتير مركز القرنة، ورؤساء قرى الضبعية والحاجر والأقالتة والملاحة، وإدارة التفتيش المالي والإداري، والإدارة الهندسية، ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والحملة الميكانيكية بالمركز.

وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.