كوكبة من كبار العلماء والأطباء يشاركون في المؤتمر الأول لكلية الطب بجامعة الأقصر

يشارك كوكبة من كبار العلماء والأطباء في المؤتمر الأول لكلية الطب بجامعة الأقصر، تحت عنوان الجديد في التعليم الطبي وممارسته، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من مايو لعام 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبرئاسة الدكتور حمدي حسين رئيس، رئيس جامعة الأقصر.

ومن بين الرموز المشاركين في المؤتمر الدكتورة نادية بدراوي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، رئيسة Trump بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وجدى طلعت، أستاذ بكلية الطب بجامعة قناة السويس، رئيس الجمعية المصرية للتعليم الطبي، والدكتور أحمد شقير، مدير مركز غنيم للكلى سابقاً، الحاصل على جائزة النيل، وعدد من كبار العلماء والأطباء في مصر والشرق الأوسط.



وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الكلية انتهت من التجهيزات اللازمة لمعرض الشركات والتجهيزات الطبية المقرر إقامته بالتزامن مع فعاليات المؤتمر.

أضاف رئيس جامعة الأقصر ، ويعتبر المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الطب البشري أكبر حدث طبي بجامعة الأقصر، ويقدم المؤتمر جرعة علميه غير مسبوقة لكافة الأطباء علي في الأقصر والصعيد وجميع أنحاء الجمهورية.



ويتضمن المؤتمر، تقديم برامج علمية حديثة؛ من خلال استضافة كوكبة من أساتذة كليات الطب بعدة جامعات مختلفة .

وكما يقدم بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأقصر، محتوى علمي عن بعض المواضيع الطبية الهامة .

ويهدف المؤتمر الأول لكلية الطب بجامعة الأقصر؛ إلى تقديم كل ماهو حديث ومفيد في طرق وأساليب التعليم الطبي وممارسته، للسادة الأطباء والطلاب بالكلية .