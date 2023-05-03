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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالجهود الذاتية.. تدشين مدرسة لتعليم وحفظ القرآن الكريم بالمجان في الأقصر

بالجهود الذاتية مواطنون
بالجهود الذاتية مواطنون يشيدون مدرسة لتعليم وحفظ القرآن الكر


شهدت منطقة القباحي الغربي، التابعة لمدينة الأقصر، افتتاحا تجريبيا، لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالقباحى الغربي، وهي مبنية بالجهود الذاتية وتضم 6 فصول لتحفيظ القرآن الكريم لقرابة 200 دارس بالمجان.


وأوضح خالد عبدالمنعم القباحي، أحد أهالي المنطقة، أن المدرسة هدفها تدريس وتحفيظ القرآن الكريم بالمجان، لافتا إلى أن مبنى المدرسة تم تشييدها على مساحة 300 متر على مدار عامين بالجهود الذاتية وتبرعات أهل الخير وتتسع لأكثر من ٢٠٠ طفل، لافتا إلى أنه سيتم قريبا الافتتاح الرسمى بعد الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي للمدرسة واختيار المعلمين والمعلمات من خلال لجنة من العلماء.

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وأضاف أحمد عبدالصبور، أحد أهالي المنطقة، أن المدرسة سيتم فيها دراسة مناهج منة الرحمن والاحتساب العربى والانجليزي ونور البيان بالإضافة للمنهج الرئيسي وهو القرآن الكريم والأحاديث النبوية، موضحا أن الفصول الدراسية الست أطلق عليها أسماء الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى وجود تكاتف من الأهالي لتوفير الجو المناسب للطلاب الدارسين، ولتكون نموذجا للتوسع في انتشار مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

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الأقصر الجهود الذاتية الفصول الدراسية القرآن الكريم مدرسة تحفيظ القرآن مدينة الأقصر

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