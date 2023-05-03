عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الأقصر ومؤسسة مشوار التنموية تعقدان اتفاقية تعاون لخدمة ودعم المجتمع

جامعة الأقصر ومؤسسة
جامعة الأقصر ومؤسسة مشوار التنموية تعقدان اتفاقية تعاون مشتر

وقعت جامعة الأقصر، إتفاقية تعاون، مع مؤسسة مشوار التنموية؛  لتبادل الخبرات والإمكانات في مجال خدمة المجتمع.

وقع الاتفاقية  الدكتور حمدي محمد حسين، بصفته رئيسًا للجامعة،  والدكتور صلاح الجعفراوى، بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية.


أوضح رئيس الجامعة أن توقيع هذه الاتفاقية جاء  في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل فرص التعليم والخدمات البحثية للطلاب، والمجتمع، بمستوى جودة يضاهي المعايير الإقليمية والدولية؛ لتخريج خريجين ذوي خبرة، ومؤهلين فضلًا عن دور الجامعة بالمساهمة في تحسين جودة القوى البشرية بمنطقة جنوب الصعيد، بالشكل الذي يلبي احتياجات المجتمع.

بالجهود الذاتية.. تدشين مدرسة لتعليم وحفظ القرآن الكريم بالمجان في الأقصر

غدا.. انطلاق المؤتمر الأول لكلية الطب بجامعة الأقصر

وأضاف: وتم إبرام الاتفاقية مع مؤسسة مشوار لكونها مؤسسة تنموية تعني بالعديد من النشاطات العلمية، والثقافية والخيرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاتفاقية تتضمن تعاون الطرفين في تنفيذ مشروعات مشتركة بمجال خدمة المجتمع، والمساهمة في تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ مشروعات لرعاية الأمومة والطفولة، وتنظيم الدورات وورش العمل، والمؤتمرات.

وجه  الدكتور صلاح الجعفراوي الشكر لرئيس جامعة الأقصر على تواصل  التعاون بين المؤسسة والجامعة، في دعم وخدمة المجتمع على نطاق واسع،  وبشتى المجالات.

شهد توقيع البروتوكول كل من: أ.د أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، وأ.د نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأ.د سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة سوهاج، وأ.د هاجر خنفير أستاذة مساعد في اختصاص الحضارة العربية والنوع الاجتماعي بالجمهورية التونسية، والدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة.

الأقصر البروتوكول الجمهورية التونسية انطلاق المؤتمر تبادل الخبرات جامعة الاقصر حرص الجامعة رئيس الجامعة رئيس جامعة ضيف شرف المهرجان ضيف شرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

عيب |تعليق غاضب من خالد الغندور على إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

خوفا من تسريبها.. أوكرانيا تفرض سرية تامة على خطة هجومها المضاد

بسبب المسكنات .. طرق الوقاية من تقرحات الجهاز الهضمي | الدواء توضح

بعد تأخر الإقلاع .. بعثة بيراميدز متجهة إلى الإمارات

سفيرة البحرين بالقاهرة: نعتز بالعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الممتدة مع مصر

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ