جامعة الأقصر ومؤسسة مشوار التنموية تعقدان اتفاقية تعاون لخدمة ودعم المجتمع

وقعت جامعة الأقصر، إتفاقية تعاون، مع مؤسسة مشوار التنموية؛ لتبادل الخبرات والإمكانات في مجال خدمة المجتمع.

وقع الاتفاقية الدكتور حمدي محمد حسين، بصفته رئيسًا للجامعة، والدكتور صلاح الجعفراوى، بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية.



أوضح رئيس الجامعة أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل فرص التعليم والخدمات البحثية للطلاب، والمجتمع، بمستوى جودة يضاهي المعايير الإقليمية والدولية؛ لتخريج خريجين ذوي خبرة، ومؤهلين فضلًا عن دور الجامعة بالمساهمة في تحسين جودة القوى البشرية بمنطقة جنوب الصعيد، بالشكل الذي يلبي احتياجات المجتمع.

وأضاف: وتم إبرام الاتفاقية مع مؤسسة مشوار لكونها مؤسسة تنموية تعني بالعديد من النشاطات العلمية، والثقافية والخيرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاتفاقية تتضمن تعاون الطرفين في تنفيذ مشروعات مشتركة بمجال خدمة المجتمع، والمساهمة في تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ مشروعات لرعاية الأمومة والطفولة، وتنظيم الدورات وورش العمل، والمؤتمرات.

وجه الدكتور صلاح الجعفراوي الشكر لرئيس جامعة الأقصر على تواصل التعاون بين المؤسسة والجامعة، في دعم وخدمة المجتمع على نطاق واسع، وبشتى المجالات.

شهد توقيع البروتوكول كل من: أ.د أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، وأ.د نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأ.د سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة سوهاج، وأ.د هاجر خنفير أستاذة مساعد في اختصاص الحضارة العربية والنوع الاجتماعي بالجمهورية التونسية، والدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة.