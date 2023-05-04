رؤساء المراكز بقنا يتفقدون المواقف لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة



أجرى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة قنا، اليوم الخميس، جولات ميدانية على مجمعات مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة إلتزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير المحددة.

كنا أكد رؤساء الوحدات المحلية، على المواطنين، بعدم دفع أي زيادات في تعريفة الركوب، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تم التنبيه على مسئولى إدارتي المرور والمواقف بشن حملات مرورية علي جميع ميادين ومواقف المحافظة علي مدار اليوم، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

وتابع محافظ قنا ، كما تم توجيه مسئولى التموين ومباحث التموين بشن حملات تفتيشية على محطات الوقود للاطمئنان على توافر المواد البترولية وتطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات.

و أكد محافظ قنا ، بأنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن التعريفة الجديدة، وحلها في أسرع وقت، وذلك على الأرقام التالية:" 0963328472 - 0963337291 " والخط الساخن 15541.

