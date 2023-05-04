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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة مسائية.. إزالة ٢٥ إعلانا مخالفا بشوارع قنا

إزالة إعلانات بقنا
إزالة إعلانات بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، حملة مسائية لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، تنفيذاً لقرارات محافظ قنا ، أسفرت عن إزالة ٢٥ إعلان مخالف وغير مرخص.
 

استهدفت الحملة شوارع" المحكمة، الشهيد مجدى الدسوقى، نادى البحر"، و ضمت كل من: شاذلي البرنس نائب رئيس مدينة قنا، هاشم عبدالفتاح، مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، وعدد من الفنيين.

 

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و قال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، إن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.
 

وكان محافظ قنا ، عقد اجتماع فى وقت سابق، شدد خلاله علي تكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة لضبط عملية التراخيص، والتى لم تلتزم بالإجراءات اللازمة، بهدف تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

 

وناشد محافظ قنا ، المواطنين والشركات والهيئات الراغبين في نشر مادة اعلانية بشوارع مدينة قنا ، التقدم لشركة الدعاية والاعلان المعنية باعتبارها الوكيل الوحيد المعتمد للإعلانات بمدينة قنا، و أن قيمة التعاقد يتم توريدها فى مجلس مدينة قنا قبل تركيب الإعلانات.
 

حملة إزالة إعلانات بقنا

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قنا مدينة قنا إزالة الإعلانات المخالفة حملة مسائية إزالة ٢٥ إعلان مخالف الشوارع التراخيص

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