إزالة تعديات على 48 فدان زراعة و13 ألف متر مبان في قنا





تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة قنا ، من إزالة تعديات على ٤٨ فدانا بالزراعة و١٣ ألف متر بالمباني علي أراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن جميع مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين.

و أوضح محافظ قنا ، بأن إجمالى حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت ١٠٢ حالة، منها ٦٧ حالة تعدي بالمباني على مساحة ١٣ ألفا و ٩٨٨ مترا، و ٣٥ حالة تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة ٤٨ فدانا و ٢٠ قيراطا، بالإضافة إلى إزالة ٣٤ حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و ١١ قيراط.

وأضاف الداودى، بأن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، و أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

و شدد محافظ قنا ، على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الدولة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة.



