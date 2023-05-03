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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة بقنا.. إطلاق أول شعلة غاز بمنزل مواطن بقرية العسيرات

اطلاق شعلة الغاز
اطلاق شعلة الغاز الطبيعى بالعسيرات

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أول شعلة غاز بمنزل أحد المواطنين بقرية العسيرات، وذلك بعد انتهاء شركة "مودرن غاز" من أعمال دفع الغاز وتوصيله للقرية ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعقيد حازم الصادق، ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقنا، والمهندس علي عبدالسميع، مسئول شركة مودرن غاز، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة فرشوط، وعدد من القيادات التنفيذية. 

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وأوضح محافظ قنا، أن إطلاق الشعلة الأولى يأتى فى إطار خطة توصيل الغاز الطبيعى لمختلف القرى المستهدفة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لإحلاله محل البوتاجاز.

وأشار محافظ قنا، إلى أن عدد الوحدات السكنية التي استفادت من خدمة توصيل الغاز الطبيعى بمركز فرشوط والقرى التابعة للمركز بلغ 16 ألفا و623 وحدة سكنية، ليصل بذلك إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة من خدمة الغاز الطبيعي علي مستوي محافظة قنا إلي 184 ألفا و960 وحدة سكنية، مما يساهم في توفير 303 ملايين اسطوانة بوتاجاز سنويا وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة بما يتم استيراده من البوتاجاز. 

وأضاف الداودى، أن جميع المستفيدين من من خدمة توصيل الغاز الطبيعي سواء ضمن مبادرة حياة كريمة أو في المناطق الجديدة التي لم يدخلها الغاز من قبل، سوف يستفيدون من المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن تقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد. 

وأكد محافظ قنا، حرص المحافظة على التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تغطية جميع المناطق في المحافظة بخدمة الغاز الطبيعى، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للقرى.

اطلاق شعلة الغاز الطبيعى بالعسيرات

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قنا حياة كريمة أول شعلة غاز قرية العسيرات فرشوط البوتاجاز اسطوانة بوتاجاز وزارة البترول

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