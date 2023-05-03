عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يطمئن على انتظام العمل بمجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى

تأمين صحي نجع حمادى
تأمين صحي نجع حمادى

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بمجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى، للإطمئنان علي انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار متابعته الدورية والمستمرة لمستشفيات المحافظة وعيادات التأمين الصحى.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، و الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، و الدكتورة غادة مغربى، مدير مجمع العيادات بنجع حمادي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

ضمن حياة كريمة بقنا.. إطلاق إشارة التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بكوم البيجا 

إصابة شاب بطلق نارى مجهول بقنا

 

 واطمئن محافظ قنا ، علي مستوي تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، وانتظام الخدمة وتواجد الأطقم والتخصصات الطبية، وكذا توافر جميع الأدوية التى يتم صرفها للمنتفعين، مبدياً سعادته بإنتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضي وجودتها ، و هو ما بدي واضحا من ردود فعل المواطنين ورضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأوضح محافظ قنا ، أنه أجرى عدة زيارات سابقة لمجمع عيادات التأمين الصحى لمتابعة سير العمل به، و هو ما أسفر عن تحسن ملحوظ بمستوي الخدمات، فضلا عن استحداث عدد من التخصصات الطبية الجديدة مثل، الروماتيزم والتأهيل والعظام، و الأورام.

و أشار الداودى، إلى أن المجمع يستمر فى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين خلال الفترة المسائية من ٤ إلى ٨ مساءا ، وذلك في إطار السعي نحو الحد من الزحام خلال الفترة الصباحية، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن.

كما وجه محافظ قنا، بإستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم وحسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم.
 

جولة التأمين الصحي بنجع حمادى

IMG-20230503-WA0097
IMG-20230503-WA0097
IMG-20230503-WA0092
IMG-20230503-WA0092
IMG-20230503-WA0099
IMG-20230503-WA0099
IMG-20230503-WA0100
IMG-20230503-WA0100
IMG-20230503-WA0102
IMG-20230503-WA0102
IMG-20230503-WA0103
IMG-20230503-WA0103
قنا نجع حمادى مجمع عيادات التأمين الصحي انتظام الخدمات الطبية المواطنين التخصصات الطبيه الخدمات الطبية الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

تتضمن إجازة للمرأة في القطاع العام والخاص.. تعديلات بقانون الطفل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

موضوعات متعلقة

قنا.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة الرواتب

بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية بمركز حضانات مستشفى الصدر 

ترشيحاتنا

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من إنخفاض شديد فى درجات الحرارة بهذا الموعد

قائد لمنطقة إيران.. جولة تعيينات في هيئة أركان إسرائيل

اغتيال بوتين | كيف نجا الرئيس الروسي من محاولة استهداف أوكرانية؟

صندوق النقد يوجه صدمة للدولار.. عملة جديدة تفاجئ الأخضر وتهدد بقاءه

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني| نواب: مصر تفتح أبوابها للجمهورية الجديدة.. والدولة تضبط إيقاع المشهد السياسي بتوافق من الجميع

إغلاق محطة جامعة القاهرة.. تعرف على المواصلات البديلة | خدمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتشر كالنار في الهشيم.. فطر نادر يهدد العشرات بأمريكا| ما القصة؟

مسلسل Firefly Lane يتصدر مشاهدات نتفليكس.. فما قصته؟

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

فيديو

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ