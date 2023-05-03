محافظ قنا يطمئن على انتظام العمل بمجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بمجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى، للإطمئنان علي انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار متابعته الدورية والمستمرة لمستشفيات المحافظة وعيادات التأمين الصحى.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، و الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، و الدكتورة غادة مغربى، مدير مجمع العيادات بنجع حمادي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمئن محافظ قنا ، علي مستوي تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، وانتظام الخدمة وتواجد الأطقم والتخصصات الطبية، وكذا توافر جميع الأدوية التى يتم صرفها للمنتفعين، مبدياً سعادته بإنتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضي وجودتها ، و هو ما بدي واضحا من ردود فعل المواطنين ورضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأوضح محافظ قنا ، أنه أجرى عدة زيارات سابقة لمجمع عيادات التأمين الصحى لمتابعة سير العمل به، و هو ما أسفر عن تحسن ملحوظ بمستوي الخدمات، فضلا عن استحداث عدد من التخصصات الطبية الجديدة مثل، الروماتيزم والتأهيل والعظام، و الأورام.

و أشار الداودى، إلى أن المجمع يستمر فى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين خلال الفترة المسائية من ٤ إلى ٨ مساءا ، وذلك في إطار السعي نحو الحد من الزحام خلال الفترة الصباحية، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن.

كما وجه محافظ قنا، بإستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم وحسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم.

