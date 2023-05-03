عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شاب بطلق نارى مجهول بقنا

طلق ناري مجهول
طلق ناري مجهول

أصيب شاب بطلق ناري مجهول، أثناء سيره بطريق قنا الزراعي الشرقي أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.
 

تلقت غرفة العمليات، إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شاب بطلق نارى من قبل مجهول، أثناء مروره بالطريق الزراعي الشرقي أمام قرية الجبلاو بقنا.

 

بينهم متهم بقتل ضابط.. نقل جثث 3 خارجين على القانون لمشرحة قنا الجامعى

اعرف آثار بلدك.. قصر الأمير يوسف كمال "تحفة معمارية" بنجع حمادى

 

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لموقع الحادث وجرى نقل المصاب الى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

وتبين إصابة محمد .ع . ع 35 عاما ، بطلق ناري  فى القدم اليسرى، أثناء مروره بالطريق الزراعي الشرقي لقرية الجبلاو بالقرب من كوبري الشوينة بقنا .

 

تحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.


 

قنا الزراعى الشرقى قرية الجبلاو طلق نارى مجهول إصابة شاب بطلق نارى مرفق اسعاف قنا الاسعافات الاولية كوبري الشوينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية بمركز حضانات مستشفى الصدر 

قنا: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح الشوارع بمدينة أبوتشت

ترشيحاتنا

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

قتلته وحطيت جثته فى جوال ورميتها.. تفاصيل جريمة الأصدقاء بالإسكندرية

أوهمهم بتسفيرهم للخارج.. نصاب يستولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين

روسيا تطلق عواصفها الصاروخية على أوكرانيا.. موجة جديدة من الهجمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ