إصابة شاب بطلق نارى مجهول بقنا

أصيب شاب بطلق ناري مجهول، أثناء سيره بطريق قنا الزراعي الشرقي أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.



تلقت غرفة العمليات، إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شاب بطلق نارى من قبل مجهول، أثناء مروره بالطريق الزراعي الشرقي أمام قرية الجبلاو بقنا.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لموقع الحادث وجرى نقل المصاب الى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة محمد .ع . ع 35 عاما ، بطلق ناري فى القدم اليسرى، أثناء مروره بالطريق الزراعي الشرقي لقرية الجبلاو بالقرب من كوبري الشوينة بقنا .

تحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.



