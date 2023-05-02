محافظ قنا يتابع مشروع تطوير المناطق غير المخططة

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا ، ضمن المشروع الجارى تنفيذه بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، وحمدي حسين، المدير المالي والاداري بالمحافظة، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

قال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه والوصلات المنزلية بالمناطق المستهدفة، وتم تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع بنسبة 85%.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية أثناء أعمال الرصف والحفاظ على سمك طبقة الاسفلت، حيث سيتم استلام جميع الطرق التي تشهد أعمال رصف من خلال لجنة متخصصة لضمان استلام طرق ذات جودة عالية، مع إلزام الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من أعمال التطوير.



جدير بالذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الجارى تنفيذه بمدينة قنا، يأتي ضمن الجهود المبذولة من الدولة لتطوير المناطق غير المخططة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى المناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إظهار المدينة بالمظهر الحضارى المشرف.