بينهم متهم بقتل ضابط.. نقل جثث 3 خارجين على القانون لمشرحة قنا الجامعى

نقلت سيارات الاسعاف ، جثث ٣ قتلى في اشتباك مع قوات الشرطة بقرية السمطا، إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة وذلك خلال حملة أمنية مكبرة، شنتها قوات أمن قنا ، بالتنسيق مع الأمن المركزي وقطاع الأمن العام، على قرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، للقبض على متهم مطلوب ضبطه و إحضاره فى قضية قتل ضابط شرطة بأسوان.

يذكر أن المتهم، قتل ضابط شرطة في مركز كوم امبو محافظة أسوان في عام 2018 وهارب من حكم قضائى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا بمقتل محمد.م.ع ٣٥ عاماً ، المتهم بقتل ضابط شرطة، ووالده وشقيقه، وإصابة شقيقة المتهم، خلال تبادل إطلاق أعيرة نارية بين قوات الأمن والمتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.