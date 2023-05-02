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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم متهم بقتل ضابط.. نقل جثث 3 خارجين على القانون لمشرحة قنا الجامعى

حملة أمنية بقنا
حملة أمنية بقنا

نقلت سيارات الاسعاف ، جثث ٣ قتلى في اشتباك مع قوات الشرطة بقرية السمطا، إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة وذلك خلال حملة أمنية مكبرة، شنتها قوات أمن قنا ، بالتنسيق مع الأمن المركزي وقطاع الأمن العام،  على قرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، للقبض على متهم مطلوب ضبطه و إحضاره فى قضية قتل ضابط شرطة بأسوان.

 

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يذكر أن المتهم، قتل ضابط شرطة في مركز كوم امبو محافظة أسوان في عام 2018 وهارب من حكم قضائى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا بمقتل محمد.م.ع ٣٥ عاماً ، المتهم بقتل ضابط شرطة، ووالده وشقيقه، وإصابة شقيقة المتهم، خلال تبادل إطلاق أعيرة نارية بين قوات الأمن والمتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا جثث ٣ قتلى سيارات الإسعاف الجامعي مشرحة حملة أمنية مكبرة قرية السمطا دشنا أسوان تبادل إطلاق أعيرة نارية

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