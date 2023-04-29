السيطرة على حريق اندلع بسطح منزل بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، مساء اليوم، من السيطرة على حريق نشب فى سطح منزل بقرية هتيم الشمرات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق في سطح منزل وعدد من أشجار النخيل، بقرية هتيم الشمرات في ابوتشت.



دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا ، بإشراف العميد هاني الأتربي، مدير الادارة، بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق.

و تمكنت قوة الحماية المدنية، من السيطرة علي الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.