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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة بقنا.. إطلاق إشارة التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بكوم البيجا 

تشغيل تجريبي لوحدة
تشغيل تجريبي لوحدة صحية بقنا

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط. 

كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية العسيرات بمركز فرشوط ، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعقيد حازم الصادق، ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقنا، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى.

 

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وأوضح محافظ قنا أن الوحدة الصحية بقرية كون البيجا مقامة على مساحة 260 م، وتتكون من ثلاثة طوابق، تضم ''عيادة أسنان - عيادة تنظيم أسرة - غرفة استقبال وطوارئ - عيادة نساء وتوليد - غرفة تطعيمات - معمل تحاليل - غرفة تثقيف صحي - صيدلية - غرفة نفايات - غرفة تعقيم - مغسلة - سكن أطباء - سكن تمريض - غرفة رعاية أمومة وطفولة"، كما تفقد عيادات الوحدة الصحية، واطمأن على مستوى التجهيزات، مؤكداً أن الوحدة تقدم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية العسيرات، المقامة على مساحة 750 م، وتتكون من 3 طوابق وتضم "عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – عيادة إسعافات أولية – صيدلية – معمل دم وطفيليات – مكتب تثقيف صحى – سكن للطاقم الطبى"، بنسبة تنفيذ وصلت إلي مرحله التشطيبات النهائية، وجار الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، وتوريد الأجهزة الطبية والآثاث اللازم تمهيداً لافتتاحها وتشغيلها تجريبيا، لخدمة أكثر من 40 ألف نسمة.

وقال الداودى، إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.
 

تشغيل تجريبي لوحدة كوم البيجا

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