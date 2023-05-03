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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للإطمئنان على انتظام العمل.. محافظ قنا يتفقد مجمع الشوادر والمواقف بنجع حمادي 

جولة محافظ قنا بالأسواق
جولة محافظ قنا بالأسواق


 

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة ميدانية بمجمع شوادر الخضروات والفاكهة بمركز نجع حمادي، لمتابعة حركة البيع والشراء و توافر السلع و مدي إلتزام التجار بأسعار الجملة المقدمة لصغار البائعين، كما تفقد مجمع المواقف بنجع حمادي للإطمئنان علي انتظام العمل به وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة.

 

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادي، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى.

 

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أكد محافظ قنا ، خلال الجولة أهمية دور تجار الجملة المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضروات والفاكهة، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية تتابع حركة الأسواق بشكل دوري، لضبط أسعار السلع والتأكد من توافرها، وعدم استغلال المواطنين. 

 

 ومن جانبهم أكد التجار وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن.

 

و تابع محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بأحد مخابز إنتاج الخبز السياحي، للإطمئنان علي جودة الخبز، ومطابقته للاوزان المقرره، مشدداً علي ضرورة الإلتزام بإرتداء ملابس مناسبة، والإهتمام بنظافة أدوات العجن.

 

كما تفقد الداودى، مجمع مواقف سيارات الأجرة بنجع حمادي ، لمتابعة انتظام العمل به وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومدي كفاية سيارات الأجرة لنقل الركاب المترددين علي الموقف ذهابا وإيابا ، واطمئن من الركاب علي مدي إلتزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة من قِبل إدارات المواقف.

 

جولة المواقف و الأسواق بقنا

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قنا مجمع المواقف نجع حمادى مجمع شوادر الخضروات جولة ميدانية ضبط أسعار السلع خفض الأسعار جودة الخبز

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