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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيوان ضال يكشف عن جثة شاب متغيب منذ 3 أيام بقنا

جثة
جثة

 

كشف حيوان ضال عن جثة شاب متغيب منذ ٣ أيام بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا ، حيث ظهرت أجزاء من الجثة بعدما نبش الحيوان مكانها فى قرية الدير.

 

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ولحين كشف غموض وملابسات إرتكاب الجريمة.

 

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تبين أن الجثة لـ عبدالله محمود ٣١ عاماً ، متغيب عن المنزل منذ ٣ أيام، ولم تفلح جهود ذويه فى العثور عليه، إلا بعد عثور أجهزة الأمن بـ قنا ، على الجثة و بها جروح قطعية يرجح أن تكون نهش حيوان.

 

و بإخطار ذوى المتهم لاستلام الجثمان، أقر شقيق المتهم، بوجود خلافات مع ابن عمه، و أنه وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات مالية بينهما على متحصلات سرقة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 

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