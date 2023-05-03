حيوان ضال يكشف عن جثة شاب متغيب منذ 3 أيام بقنا

كشف حيوان ضال عن جثة شاب متغيب منذ ٣ أيام بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا ، حيث ظهرت أجزاء من الجثة بعدما نبش الحيوان مكانها فى قرية الدير.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام ، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ولحين كشف غموض وملابسات إرتكاب الجريمة.

تبين أن الجثة لـ عبدالله محمود ٣١ عاماً ، متغيب عن المنزل منذ ٣ أيام، ولم تفلح جهود ذويه فى العثور عليه، إلا بعد عثور أجهزة الأمن بـ قنا ، على الجثة و بها جروح قطعية يرجح أن تكون نهش حيوان.

و بإخطار ذوى المتهم لاستلام الجثمان، أقر شقيق المتهم، بوجود خلافات مع ابن عمه، و أنه وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات مالية بينهما على متحصلات سرقة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

