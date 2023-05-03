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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مساعد قنا يتفقد سير العمل بمصنع "HU" لتعبئة أسطوانات البوتاجاز 

مصنع اسطوانات البوتاجاز
مصنع اسطوانات البوتاجاز

تفقد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، سير العمل ومراقبة الأوزان وإجراءات الأمن والسلامة بمصنع "HU" لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بمركز قفط، بتكليف من اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا. 

رافق الكرتير العام، خلال الجولة، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية. 

 

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وتفقد السكرتير العام المساعد، أقسام تعبئة اسطوانات البوتاجاز، واطمأن على سير العمل بالطريقة الصحيحة ومراجعة كافة الإجراءات الفنية، وتم أخذ عينات لأوزان اسطوانات الغاز معبأة ومفرغة والتأكد من وزن اسطوانة البوتاجاز المنزلى والتجاري ومطابقتها بالمواصفات الفنية المحددة قانونيا.

كما تابع السكرتير المساعد لمحافظة قنا، قياس مدى إجراءات الأمن والسلامة وطريقة تعامل الأمن الصناعي مع أي أحداث طارئة بشكل فوري وبطريقة مهنية. 

وقال السكرتير المساعد، إن محافظ قنا، وجه بالمتابعة المستمرة لمصنع تعبئة البوتاجاز وحصص المستودعات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه حيث تعتبر سلعة غاز البوتاجاز من السلع الهامة و الاستراتيجية.

 

مصنع اسطوانات الغاز

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قنا اسطوانات البوتاجاز وزارة التموين البوتاجاز المنزلى الأمن الصناعي المستودعات

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