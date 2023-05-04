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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة 

مجمع مواقف قنا
مجمع مواقف قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بمجمع مواقف مدينة قنا للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة 2 صباحا اليوم الخميس من 7,25جنيه إلى8,25 جنيه.


رافقه خلالها محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، والعقيد هاني مرسى، وكيل إدارة المرور، والمقدم أدهم محمد يوسف، رئيس مباحث المرور وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وقال محافظ قنا، إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، و سوف يتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة.

 

وطالب محافظ قنا ، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، و موجهًا مدير المواقف بوضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، منعاً لاستغلال المواطنين، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة وخط السير.

 

وكلف محافظ قنا ، مسئولي إدارتي المرور والمواقف بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أي مخالفات أو شكاوي تتعلق بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

 

كما إلتقى محافظ قنا ، بعدد من الركاب، واطمئن منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة الجديدة المقررة، مناشدا إياهم بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات والتاكسى، في التلاعب بأسعار تعريفة الأجرة والإبلاغ عن أرقام المركبات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية،  وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة " 0963328472 - 0963337291 " .


 

مجمع مواقف قنا

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