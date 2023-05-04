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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأيقونات المسيحية تجاور المجسمات الإسلامية.. نيرمين رومانى تبدع فى تنفيذ "الأركت" بقنا

فن الاركت
فن الاركت

 

داخل ورشتها الصغيرة التى لا تتجاوز بضعة أمتار، تتجاور فيها الأيقونات و المجسمات الإسلامية والمسيحية بجوار بعضها البعض، صورة للمسيح بجوار آيات قرآنية أو مجسم للكعبة، فى تناغم يعبر عن روح المحبة و المودة التى تسود بين أهالى قرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا ، والتى جسدتها نرمين رومانى، بإبداعات فنية للآركت عبرت عن واقع حقيقى يعيشه أبناء المنطقة، بعيداً عن الشعارات.

 

الرسم كان طريقى لإتقان فن الأركت

 

" نرمين رومانى" عشقت الرسم بالألوان منذ الصغر، فأعطت له من وقتها الكثير، ما جعلها مميزة فى رسوماتها، ومع تطور الحياة وصعوبة الأحوال المعيشية، كان لابد من البحث عن حرفة تساعد فى تدبير نفقات المعيشة، مع زوجها، الذى كان سبباً فى تعليمها أصول حرفة الأركت اليدوى، قبل 5 أعوام من الآن، ومثلما تعلمت الحرفة على يد زوجها تعمل على تعليم بناتها قواعد و أصول الحرفة، حتى تكون سنداً لهم فى الحياة.

 

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قالت نرمين رومانى، حصلت على معهد كمبيوتر لكننى لم أعمل أو أهوى مجال الكمبيوتر، فقد عشقت الرسم منذ الصغر، وكنت دائمة الرسم على الورق أو بالألوان المختلفة، ومنذ 5 أعوام، تعلمت فن الأركت اليدوى على يد زوجى، الذى شجعنى و دعمنى حتى أتقنت الحرفة ويتولى رش الأشكال بعد الانتهاء منها، كما ساعدنى فى اتقانها إجادتى للرسم.

 

بدايتى كانت مع المجسمات الاسلامية والمسيحية

 

و تابعت رومانى، و بعد تعلم قواعد الحرفة، اشتريت الأدوات اللازمة للعمل، فبدأت بشراء منشار لعمل الأشكال المختلفة والبسيطة فى البداية، وكانت البراويز و المجسمات الدينية المسيحية أو الاسلامية، هى بدايتى مع حرفة الأركت اليدوى، وهو ما شجعنى على استكمال العمل فى الحرفة، لإقبال الأهالى على شراء الأشكال الدينية خاصة الآيات القرآنية.

 

و استطردت رومانى، أحاول أن أوازن بين عملى وبيتى، حيث أستيقظ مبكراً لإعداد وجبة الإفطار لبناتى سواء أيام المدارس أو بعدها، وأتوجه للورشة حتى فترة الظهيرة، وبعدها أعود لمنزل لتجهيز وجبة الغذاء، و بعدها بساعة أعود مرة أخرى للورشة، حتى السابعة مساءًا، وبعدها أعود للمنزل، وخلال فترة الاجازة أعلم بناتى الحرفة لإتقانها فيما بعد.

 

الأشكال اليدوية لها روح

 

و أوضحت رومانى، بأن تسويق هذه النوعية من منتجات الآركت ليس سهلاً، أمام منافسة المنتجات الجاهزة، التى تستخدم السعر كوسيلة للمنافسة، لكن ذلك يكون على حساب الجودة والروح التى لا توجد إلا فى المنتجات اليدوية، حيث يتميز كل مجسم أو شكل منها بطابع وملامح مختلفة لا تتشابه، مثل الأشكال الجاهزة الصماء، لذلك اعتمد على زوجى لتسويقها بجانب منتجات الخزف التى يعمل بها، فضلا عن اعتمادى على صفحتى على الفيس بوك لتسويق المنتجات المختلفة.

 

و أشارت رومانى، إلى أن العمل بالمنشار اليدوى يختلف عن الكهربائى، فبعض الأشكال التى تحتاج إلى دقة ومهارة لا يمكن للمنشار الكهربائى أن يصل بها للشكل المطلوب، ما يستدعى أن يكون هناك منشار يدوى صغير، يحدد ويفصل الأجزاء الدقيقة، حتى يخرج المجسم بنفس الشكل المطلوب.

 

أصدقائى المسلمين يطلبون تصميم آيات قرآنية

 

و أضافت رومانى، بأن طبيعة العلاقة التى تربطنا مسيحيين أو مسلمين فى القرية، تجعلنا نتعاون فى أعمالنا، ونتشارك فى بعض الأعمال، لذلك حرصت على عمل أيقونات ومجسمات اسلامية لأشقائنا المسلمين، خاصة التى أرى أنهم حريصين على اقتنائها، فضلاً عن طلب البعض منهم رسم وتصميم أشكال اسلامية مختلف" الكعبة- آيات قرآنية".

 

فن الاركت

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قنا قرية جراجوس قوص المجسمات الإسلامية المسيحية روح المحبة آيات قرآنية

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