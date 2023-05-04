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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعديلها.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمواقف القليوبية

تعريفة الركوب الجديدة
تعريفة الركوب الجديدة

أصدر اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  قرار رقم (689) لسنة 2023 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة ، وذلك علي إثر زيادة أسعار السولار  بمقدار واحد جنيه للتر الذي  أقره المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023 ، حيث قرر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

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وأفاد محافظ القليوبية أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الارضي 0133212461 مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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