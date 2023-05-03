عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 34 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية

محصول القمح
محصول القمح

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، موضحا أنه تم توريد 33775 طنا و717 كيلوجرام قمح، منذ بدء عملية التوريد الأحد من الأسبوع الماضى وحتى اليوم .

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي بالقناطر الخيرية

بسبب بطاقات التموين.. مقتل صاحب مخبز فى مشاجرة بالقليوبية

وأضاف محافظ القليوبية، أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.
ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بالتأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين. 

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد.
الجدير بالذكر أن المساحة المزروعة بالقمح على 40841 فدانًا على مستوى المحافظة.

القليوبية المساحة المنزرعة توريد محصول القمح توريد القمح هيئة سلامة الغذاء محصول القمح محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

في أزمة كهربا .. الاستئناف تعلق الإيقاف ووزارة الرياضة تصدم الأهلي

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا ببنها.. صور

لضبط المخالفات.. حملات تفتيشية موسعة لهيئة الرقابة الإدارية على أسواق القليوبية ..صور

ترشيحاتنا

انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

شاهد.. لحظة هجوم الطائرات المسيرة علي الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

اغتيال أم خدعة .. حقيقة الطائرات المسيرة لقتل الرئيس الروسي

بعد عرض رأس مومياء مصرية بمزاد علني.. لماذا قوانين اليونيسكو تحتاج لمراجعة؟

بقى حقيقى .. كيف جسّد مصطفى درويش مشهد وفاته قبل وقوعه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ