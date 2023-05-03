توريد 34 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، موضحا أنه تم توريد 33775 طنا و717 كيلوجرام قمح، منذ بدء عملية التوريد الأحد من الأسبوع الماضى وحتى اليوم .

وأضاف محافظ القليوبية، أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بالتأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد.

الجدير بالذكر أن المساحة المزروعة بالقمح على 40841 فدانًا على مستوى المحافظة.