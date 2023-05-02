عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب بطاقات التموين.. مقتل صاحب مخبز فى مشاجرة بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص توفي بمشاجرة بدائرة قسم شرطة قليوب، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة، وسرعة ضبط المتهمين. 

مصرع سيدتين أسفل عجلات قطار بالقليوبية

اصطدمت بكوبرى.. سيارة كونتير تتسبب فى تعطل الحركة المرورية داخل مدينة بنها


وكانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر، وتوفي أثناء تقديم العلاج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي.
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "ع ع م"، 42 سنة، صاحب مخبز، مصاب بطلق ناري بالصدر، وتوفي فور نقله للمستشفى، وبين كلا من "أ ج ر"، 40 سنة، صاحب مخبز، وشقيقه "م ج ر"، 45 سنة، صاحب مصنع حلويات، مقيمين منطقة قليوب البلد دائرة القسم، بسبب الخلاف على تجميع بطاقات التموين من المواطنين لصرف الخبز، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش وفرا هاربين جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لسرعة ضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم بالواقعة.

القليوبية أمن القليوبية انتداب الطب الشرعي تحريات المباحث بطاقات التموين سلاح نارى فرد خرطوش مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

قطار الإسكندرية يطيح بشخص مجهول على مزلقان الثلاجة فى شبرا الخيمة

حبس 22 متهما لحيازاتهم مواد مخدرة بالقليوبية

مصرع سيدتين أسفل عجلات قطار بالقليوبية

ترشيحاتنا

اعتماد انسحاب الزمالك من السوبر في حالة واحدة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2675 جنيها

10 معلومات مهمة حول أهمية الزراعة التعاقدية |تعرف عليها

حرب كبيرة.. روسيا تقاتل من أجل السيطرة على باخموت رغم خسائرها

بسبب "فوتوسيشن اليوجا".. إحالة مسئولي آثار كوم الشقافة ومشرفي الأمن للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس اللبن .. كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

فيديو

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ