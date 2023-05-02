بسبب بطاقات التموين.. مقتل صاحب مخبز فى مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص توفي بمشاجرة بدائرة قسم شرطة قليوب، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.



وكانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر، وتوفي أثناء تقديم العلاج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "ع ع م"، 42 سنة، صاحب مخبز، مصاب بطلق ناري بالصدر، وتوفي فور نقله للمستشفى، وبين كلا من "أ ج ر"، 40 سنة، صاحب مخبز، وشقيقه "م ج ر"، 45 سنة، صاحب مصنع حلويات، مقيمين منطقة قليوب البلد دائرة القسم، بسبب الخلاف على تجميع بطاقات التموين من المواطنين لصرف الخبز، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش وفرا هاربين جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لسرعة ضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم بالواقعة.