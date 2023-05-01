مصرع سيدتين أسفل عجلات قطار بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثتى سيدتين لقيتا مصرعهما خلال عبورهما مزلقان السكة الحديد بسندنهور والأخرى بشبرا الخيمة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفيتين.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بمصرع سيدة إثر سقوطها من قطار على شريط السكة الحديد قبل مزلقان الثلاجة شبرا الخيمة.

وتم الدفع بسيارة إسعاف وتبين أن الجثة لسيدة تدعى محاسن م أ 65 سنة عزبة رستم شبرا الخيمة وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

وفى مدينة بنها لقيت ربة منزل مصرعها أثناء عبورها مزلقان سندنهور دائرة مركز شرطة بنها وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن.

وتلقى مدير امن القليوبية اخطارا بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى " س ع " 40 عاما بمزلقان سندنهور صدمها قطار أثناء عبورها المزلقان وتم نقل الجثة للوحدة الصحية سندنهور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.