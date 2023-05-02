اصطدمت بكوبرى.. سيارة كونتير تسبب فى تعطل الحركة المرورية داخل مدينة بنها

تعطلت حركة المرور بمدينة بنها فوق كوبرى بنها القديم بمنطقة كفر الجزار للقادمين من الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية باتجاة مدينة بنها والقادمين من محافظات المنوفية نحو مدينة بنها والقادمين من القرى الواقعة بنطاق الوحدتين المحليتين بكفر الجزار وبطا قرابة النصف ساعة بسبب توقف سيارة نقل تريلا محملة بكونتينر وسط الكوبرى نتيجة ارتفاعها الزائد واصدامها بحديد الكوبرى العلوى.

وانطلقت على الفور فرق من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وإدارة مرور بنها بتوجيهات من اللواء مدير أمن القليوبية للتعامل مع الموقف ، حيث تم تحويل مسارات السيارات لطرق بديلة والعمل على تقليل الهواء بإطارات السيارة النقل وإخراجها من نهر الطريق في اتجاه الخلف.

كان سائق التريلا قد اصطدم بمدخل الكوبرى أثناء محاولة المرور لكنه رغم صعوبة السير أصر على الاستمرار ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.