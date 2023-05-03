محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي بالقناطر الخيرية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات وفي إطار سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة جميع صور التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وأسفرت حملة اليوم عن إزالة 12 حالة تعد على أملاك الري و ١٥ حالة على أملاك السكة الحديد، بالإضافة إلى إزالة الطابق الثاني لأحد المنازل المخالفة على مساحة 150 متر مربع تم رصده من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وإزالة جمالون حديدي على مساحة 2500 متر مربع.

وقال محافظ القليوبية إنه منذ انطلاق الموجة 21 يوم السبت الماضي، تمت إزالة 118 حالة تعد على مساحة 122170م2 تقريبا، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات وأن تلك المخالفات تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

في السياق ذاته أكد محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالف وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة، لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات.

يذكر أن حملات الموجة 21 لازالة التعديات يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف .

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