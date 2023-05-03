عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي بالقناطر الخيرية

حملات الإزالة
حملات الإزالة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات وفي إطار سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة جميع صور التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا ببنها.. صور

اصطدمت بكوبرى.. سيارة كونتير تتسبب فى تعطل الحركة المرورية داخل مدينة بنها


وأسفرت حملة اليوم عن إزالة 12 حالة تعد على أملاك الري و ١٥ حالة على أملاك السكة الحديد، بالإضافة إلى إزالة الطابق الثاني لأحد المنازل المخالفة على مساحة 150 متر مربع تم رصده من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وإزالة جمالون حديدي على مساحة 2500 متر مربع.

وقال محافظ القليوبية إنه منذ انطلاق الموجة 21 يوم السبت الماضي، تمت إزالة 118 حالة تعد على مساحة 122170م2 تقريبا، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات وأن تلك المخالفات تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص. 

في السياق ذاته أكد محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالف وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة، لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات.

يذكر أن حملات الموجة 21 لازالة التعديات يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف .

IMG-20230503-WA0067
IMG-20230503-WA0067
IMG-20230503-WA0063
IMG-20230503-WA0063
IMG-20230503-WA0074
IMG-20230503-WA0074
IMG-20230503-WA0073
IMG-20230503-WA0073
IMG-20230503-WA0072
IMG-20230503-WA0072
القليوبية استرداد أراضي الدولة الأرض الزراعية السكة الحديد المتغيرات المكانية الموجة 21 لإزالة التعديات توجيهات القيادة السياسية حملة لازالة التعديات وحدة المتغيرات المكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

في أزمة كهربا .. الاستئناف تعلق الإيقاف ووزارة الرياضة تصدم الأهلي

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا ببنها.. صور

لجان تتابع 45 مركز شباب بالقليوبية ميدانيا ..صور

لضبط المخالفات.. حملات تفتيشية موسعة لهيئة الرقابة الإدارية على أسواق القليوبية ..صور

ترشيحاتنا

انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

شاهد.. لحظة هجوم الطائرات المسيرة علي الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

اغتيال أم خدعة .. حقيقة الطائرات المسيرة لقتل الرئيس الروسي

بعد عرض رأس مومياء مصرية بمزاد علني.. لماذا قوانين اليونيسكو تحتاج لمراجعة؟

بقى حقيقى .. كيف جسّد مصطفى درويش مشهد وفاته قبل وقوعه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ