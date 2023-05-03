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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا ببنها.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدَّ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، ولدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة.

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وقال المحافظ ، إنه تم الإنتهاء من توريد أعمدة وكشافات الإنارة بالجزيرة الوسطى بعد نزلة كوبري المصنع الحربي إتجاه الطريق الزراعي، وجاري صب الخرسانات للأعمدة وتم عمل بلدورة الجزيرة الوسطى بعرض٢.٦٠ متر وسيتم تغطيتها ببلاط الإنترلوك ، كما تم الإنتهاء من صب البلدورات الجانبية بطول 700متر، وتم تفقد الحديقة بمدخل بنها الجنوبي على مساحة ١٢٠٠ متر تقريباً، والتي سيتم زراعتها وتجميلها وعمل مقاعد للجلوس وتزويدها بأعمدة إنارة ديكورية لتكون الحديقة متنفسا جديداً للمواطنين، وقد تم ضبط المناسيب مع الطريق تمهيداً لبدء الأعمال.

ووجه "المحافظ" بسرعة الإنتهاء من خرسانات أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى وإلغاء الأعمدة الجانبية والإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى العمل بالتوازي في السور الجانبي من بعد الكوبري وتدعيمه بالكريتال وتوحيد الشكل لتحسين الرؤية البصرية، كما تم التوجيه برفع مخلفات الأسفلت المتواجدة في حديقة مدخل بنها الجنوبي وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مدخل بنها الجنوبي طبقا للتصميمات المعدة لذلك. 

كما شددَّ "الهجان" خلال جولته بضرورة الإهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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القليوبية المظهر الحضاري تكثيف حملات النظافة محافظ القليوبية تطوير شارع فريد ندا

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