إخلاء سبيل المتهمين بتزويج ابنتهما القاصر في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بإخلاء سبيل أب وام بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم زواج نجلتهما القاصر التى تبلغ من العمر 15 عاما وانه بتم زواجها وفقاً للسن القانونى، وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل السيدة الوسيطة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيها.



ورد بلاغ للنيابة العامة، باعتزام أب وأم على زواج نجلتهما التى لم تبلغ السن القانونية للزواج من أحد الأشخاص، على الفور تم التنسيق بين المجلس القومى للأمومة والطفولة بالقليوبية وجهات الامن بمديرية أمن القليوبية وتم الانتقال لمكان الواقعة، وبالاطلاع تبين خطبة الفتاة التى لم تبلغ السن القانونية للزواج من أحد الأشخاص وتم ضبط الأب والأم والوسطية، وتم عرضهم على جهات التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.