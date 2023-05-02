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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط المخالفات.. حملات تفتيشية موسعة لهيئة الرقابة الإدارية على أسواق القليوبية ..صور

جانب من الحملات التفتيشية
جانب من الحملات التفتيشية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على دور هيئة الرقابة الادارية بمنع الفساد و مكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة و الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية لضبط الأسواق ومحاربة الفساد للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم  من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الجرائم.

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وفي هذا السياق ، تم تشكيل لجان من قطاعات الضرائب العامة والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة كهرباء جنوب الدلتا  للوقوف علي تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين  وبناءاً عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع  اللجان المشكلة بشن حملة على عدد من المنشأت الصناعية والغذائية  بمدينة بنها وقد تم التأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح. 

 و قد اسفرت الحملة بالنسبة لقطاع التموين عن تحرير 57 محضر مخالفه تموينية تتمثل في 16 محضر  نقص وزن ، 9 محاضر  غير مطابق للمواصفات ،9 محاضر  غلق فى مواعيد  العمل  الرسمية ، 10 محاضر عدم وجود لوحه، 11 محضر عدم نظافة، محضر عدم إعطاء بون بالإضافة الى محضر  عدم وجود  سجل


كما تم المرور على 5 محطات الوقود وتم تحرير 3محاضر تصرف في البنزين 80 والسولار بالإضافة الى 3 محاضر عدم اعلان عن الأسعار كما تم تحرير 3 محاضر عدم وجود سجلات زيارة وتفتيش وعدم انتظام في القيد بسجل الوارد والمنصرف


وقد قامت اللجنة بالمرور على 4 مستودعات غاز واسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر غلق فى المواعيد  الرسمية بالإضافة الى محضر عدم اعلان عن الأسعار


وفى قطاع الصحة قامت اللجنة المشكلة بالمرور على عدد من المنشأت الطبية بمدينة بنها والتى من بينها مستشفي حميات بنها حيث قام قطاع تفتيش  هيئة الدواء  بالمرور على عدد 3 صيدليات وتم تحرير عدد 3 محاضر مخالفة لعدم وجود صيدلي بالصيدلة ويوجد عينات مجانية معدة للبيع ومخالفة اللافتة غير الموجود بالرخصة بالإضافة الى بيع ادوية تامين صحي وادوية مجهولة المصدر
وفى قطاع التعليم تم المرور على عدد 13 سنتر للدروس الخصوصية  بدون ترخيص  وتم تحرير محاضر لهم وتم اتخاذ  الإجراءات  القانونية  حيالهم.


وفى قطاع الطب البيطري تم المرور على عدد من المطاعم الغذائية حيث تم ضبط عدد 60 كيلو شيش طاوك غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضر جنحه صحية لعدم وجود شهادات صحية كما تم المرور على محل جزاره وتم ضبط 23 كيلو لحم جاموسي ذبح خارج السلخانة وتم تحرير محضر جنحة بالكمية المضبوطة كما تم تحرير جنحة صحية لعدم وجود ترخيص


وفى قطاع الطرق تم المرور على قطاع الطرق التى تم تنفيذها خلال خطة 2019/2020 بمدينة بنها حيث تبين وجود عدد من الملاحظات تتمثل فى وجود خشونه فى سطح الاسفلت وعدم استواء للسطح وحفر ببعض الاماكن وتم اخذ عينات من الطرق التى تم المرور عليها بعدد من قري مركز ومدينة بنها لارسالها الى معمل كلية الهندسة لفحصها.


وفى قطاع مياه الشرب تم أخذ عينات من عدد من محطات مياه الشرب بمدينة بنها كما تم سحب عينة من عملية مياه بطا المرشحة بالاضافة الى المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وتم سحب عينات منها وارسالها الى المعامل المركزية لفحصها كما تم المرور  على بعض عمليات  المياه الخاصة والغير مرخصة وعددهم ٤ عمليات  وتم سحب عينات منهم.


ومن الجدير بالذكر ان محافظ القليوبية عقد اجتماع مع  رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية وخلال الاجتماع اكد الهجان على مديري المديريات والأجهزة الرقابية والتفتيش المالي والإداري  بتكثيف الحملات التفتيشية خلال حملة اليوم الواحد في جميع القطاعات بالتعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة، وذلك من أجل التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية بالقليوبية.

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القليوبية أداء الوظيفة العامة الرقابة الإدارية المخالفات المالية والإدارية المنشأت الطبية الوظيفة العامة هيئة الرقابة الإدارية شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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