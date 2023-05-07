بعد زيادة السولار.. شعبة الدخان تكشف حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل| فيديو

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل، مؤكدا أن الشركات لم تعلن حتى الآن عن رفع الأسعار.

وأكد «إمبابي» خلال تصريحات تلفزيونية، أن شركات الدخان تقوم باستيراد المواد الخام الخاصة بها بالدولار، موضحا أن هناك صناعات ليس لها بديل محلي ولكن هناك مشكلة بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية.

وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أن الموردين الذي كانوا يقومون بتوريد المادة الخام الخاصة بـ السجائر «التبغ» أصبحوا لا يريدون توريدها إلى المصنعين داخل مصر، موضحا أن الشركة الشرقية للدخان سوف توقف إنتاجها بعد عدة شهور لإنفاذ المواد الخام لديها.

زيادة أسعار السجائر

وأوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار السجائر يتوقف على الموازنة أو إضافة ضرائب جديدة، مضيفا أنه يقترح توحيد الشريحة من 50 قرشا إلى جنيه واحد، خاصة أن ارتفاع سعر الدولار والسولار يؤثر على صناعة السجائر.