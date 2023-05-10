560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعًا كبيرًا، إذ هبط سعر الجرام من العيار الأشهر في سوق الصاغة وهو عيار 21 ، بعد ما سجل 2800 جنيه قبل أيام.

560 جنيهًا

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقوة ليسجل نحو 20400 جنيه، بعد ما كان قبل ساعات 20960 جنيهًا بتراجع قدره 560 جنيهًا.

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سعر الذهب عيار 21 الآن

يزداد البحث على سعر الذهب عيار 21 الآن بشكل يومي ، إذ يهتم الكثير بمعرفته خاصة الراغبين في الاستثمار بشراء السبائك أو شراء المشغولات للمناسبات المختلفة، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2530 جنيهًا كأقل سعر.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الذين يريدون شراء المشغولات الذهبية أو السبائك بسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد.

عند حساب سعر المصنعية على المشغولات، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,550 جنيهًا للشراء، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2660 جنيهًا وقد يصل إلى نحو 2780 جنيهًا لبعض المشغولات.

وفي بعض محال الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام عند شراء المشغولات، وتكون مصنعية السبائك أقل من ذلك لتبدأ بنحو 30 جنيهًا لكل جرام.

الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر اليوم، خاصة عيار 21، يبحث عنه الكثير من التجار أيضًا، إذ تتغير أسعار المعدن باستمرار خلال التعاملات، وفقاً لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

الذهب

الذهب اليوم

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,914 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,550 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 2,186 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14: 1,700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 20,400 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24