عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعًا كبيرًا، إذ هبط سعر الجرام من العيار الأشهر في سوق الصاغة وهو عيار 21 ، بعد ما سجل 2800 جنيه قبل أيام.

560 جنيهًا 

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقوة ليسجل نحو 20400 جنيه، بعد ما كان قبل ساعات 20960 جنيهًا بتراجع قدره 560 جنيهًا.

موضوعات متعلقة: 

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب الآن.. سعر عيار 21 اليوم 7-5-2023

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

سعر الذهب عيار 21 الآن

يزداد البحث على سعر الذهب عيار 21 الآن بشكل يومي ، إذ يهتم الكثير بمعرفته خاصة الراغبين في الاستثمار بشراء السبائك أو شراء المشغولات للمناسبات المختلفة، إذ تراجع عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2530 جنيهًا كأقل سعر.

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الذين يريدون شراء المشغولات الذهبية أو السبائك بسعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد.

عند حساب سعر المصنعية على المشغولات، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,550 جنيهًا للشراء، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2660 جنيهًا وقد يصل إلى نحو 2780 جنيهًا لبعض المشغولات.

وفي بعض محال الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام عند شراء المشغولات، وتكون مصنعية السبائك أقل من ذلك لتبدأ بنحو 30 جنيهًا لكل جرام.

الذهب مباشر الآن 

سعر الذهب مباشر اليوم، خاصة عيار 21، يبحث عنه الكثير من التجار أيضًا، إذ تتغير أسعار المعدن باستمرار خلال التعاملات، وفقاً لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

الذهب 

الذهب اليوم 

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,914 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,550 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 2,186 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14: 1,700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 20,400 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء، عيار 24: 2,034 دولارًا بعد 2056 دولارًا
الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الان سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية الذهب مباشر الآن سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

وفاة النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض

لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

يواصل التراجع .. أسعار الذهب في مصر الآن

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ أمريكا بشأن هجوم جربة قرب كنيس يهودي في تونس

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

بعد فرنسا.. بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاجنر الروسية تنظيمًا إرهابيًا

تعرف على أسعار سوزوكي ديزاير الجديدة

حكم تصفح الموبايل والرد على المكالمات داخل الحمام.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتروح الجيم.. تعرف على فوائد الموز قبل وبعد التمرين

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط فى تناول فيتامين ب؟

في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ياسمين الخطيب تكشف عن أنوثتها |شاهد

للعجز الجنسي .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة؟

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ