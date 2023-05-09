الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب بقوة اليوم في مصر ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في محلات الصاغة والذي يقبل الكثير من المصريين على شرائه.

أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر ، يتطلع الكثير إلى معرفته خاصة الراغبون في الاستثمار بشراء السبائك أو شراء المشغولات للمناسبات المختلفة وأبرزها الزواج، إذ تراجع سعر عيار 21 بقوة ليهبط إلى نحو 2510 جنيهات كأقل سعر لأول مرة منذ أيام.

أسعار الذهب

290 جنيها

وهبط سعر جرام الذهب من عيار 21 بقيمة نحو 290 جنيها بعدما سجل مستويات قياسية إلى 2800 جنيه، ليصل اليوم عند 2510 جنيهات، فيما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيها في يوم وليلة مقارنة بأسعار الأمس ، إذ سجل اليوم نحو 20,320 جنيها اليوم بعد 20960 أمس ، و22400 جنيه كأعلى سعر قبل أيام بتراجع قدره 2080 جنيها من أعلى سعر.

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سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المعدن الأصفر فإن سعر مصنعية الذهب يكون محل اهتمام الكثير في حالة الشراء خاصة المشغولات الذهبية، إذ تسجل المصنعية في العادة بين 5-10 % من سعر الجرام الواحد.

ولكي نحسب سعر المصنعية، فإن سعر الجرام عيار 21 يبدأ من 2,540 جنيها للشراء ، وعند إضافة المصنعية فإنه يبدأ من 2660 جنيها وقد يصل إلى نحو 2780 جنيها لبعض المشغولات.

وفي بعض محلات الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 جنيها لكل جرام عند شراء المشغولات.

الذهب الآن مباشر

سعر الذهب مباشر اليوم الثلاثاء، محل اهتمام الكثير، خاصة عيار 21، إذ تتغير أسعار المعدن باستمرار خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” قائمة بأسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 2,903 جنيهات.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,540 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 18: 2,177 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14: 1,693 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع : 20,320 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24