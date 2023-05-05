تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أجمع الخبراء والمحللون، أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.





ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم، بنحو 15 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر إلى 2635 جنيهًا.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 إلى 3011 جنيهًا، وعيار 18 إلى 2259 جنيهًا، واستقر الجنيه الذهب عند 21080 جنيهًا.

الذهب

شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن تحرك الأسعار

وفي ذات السياق، أكد أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، هو ارتفاع الطلب وقلة المعروض.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك سعى لتوفير الذهب الخام فى السوق، لسد العجز في فارق التواجد بين الذهب الموجود في السوق والشراء.



ولفت إلى أن الطلب على الجنيه الذهب، والسبائك، أكبر بكثير من الطلب على المشغولات، ولذلك ارتفع سعر الذهب بشكل عام.

