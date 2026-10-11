بدء محاكمة صبري نخنوخ في قضية استعراض القوة بالتجمع

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة القاضي هشام الدرندلي، نظر محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.

تفاصيل القضية

وفي الجلسة الماضية واجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة برئاسة القاضي هشام الدرندلي، المتهمين وعلى رأسهم رجل الأعمال صبري نخنوخ بالتهم الموجهة لهم من استعراض قوة والبلطجة.

وأنكر المتهمون جميعا خلال نظر القضية جميع التهم الموجهة لهم.

تلت النيابة العامة، خلال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع أمر الإحالة.

عقدت الجلسة برئاسة القاضي هشام الدرندلي وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة وأكرم مهنا وعبد الكريم أبو النصر وأمانة سر عمر عاشور في قضية البلطجة المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرين

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عقب تلاوة أمر الإحالة، وخلال الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.

وجاء في امر احالة ان المتهم صبري نخنوخ و آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وشهدت الساعات الأولى خلال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ تفاصيل مثيرة عقب منع الصحفيين من تغطية محاكمة المتهمين باقتحام معرض سيارات بالتجمع.

ووصل المتهمون في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم إلى محكمة القاهرة الجديدة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين لنظر اتهامهم في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرون، والمعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام معرض سيارات التجمع»، عن تفاصيل جديدة تضمنت اعترافات أحد المتهمين، وأقوال ضابط التحريات، وشهادة مالك معرض السيارات، وذلك قبل نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

واعترف المتهم الثامن (أ.ح)، زوج فنانة شهيرة، خلال التحقيقات، بأنه توجه إلى معرض السيارات بصحبة صبري نخنوخ وجون نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، مؤكدًا أنه شاهد المتهمين الأول والثاني ومرافقيهما يستعرضون القوة داخل المعرض، كما شاهد أحد مرافقيهم يعتدي بالصفع على أحد الشهود.